São Paulo reencontra Atlético Nacional para apagar fantasma de 2016

Atlético Nacional, da Colômbia e São Paulo vivem um novo capítulo de rivalidade na Copa Libertadores. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (12/8), às 21h30, no Atanásio Giradot, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. O embate acontece novamente, seis anos após o memorável confronto pela semifinal da torneio em 2016. Um duelo marcado não só pelo futebol, mas também por polêmicas que ficaram na memória do torcedor tricolor.

Naquela edição, o Atlético Nacional venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Morumbi, dando um passo importante rumo à decisão. A partida ficou marcada pela expulsão controversa do zagueiro Maicon, do São Paulo, após uma confusão com o atacante Borja. O árbitro interpretou que Maicon teria dado um tapa no rosto do colombiano, decisão que gerou grande protesto da equipe brasileira e da torcida.

No jogo de volta, em Medellín, o São Paulo buscava a reação e quase conseguiu. O Tricolor chegou a abrir o placar com Calleri, mas Borja empatou. Contudo, outro lance polêmico viria a tona. Afinal, um pênalti claro em Hudson no primeiro tempo foi ignorado pela arbitragem. Fato ainda mais agravado pela ausência do VAR na época, que poderia ter corrigido o erro. O Atlético Nacional acabou vencendo por 2 a 1 e carimbou a vaga na final, onde conquistaria o título da Libertadores naquele ano.

Para o São Paulo, o reencontro representa uma chance de apagar esse fantasma e reescrever a história. O clube paulista quer mostrar evolução, superar o trauma daquela eliminação e avançar com força na competição sul-americana, seguindo em busca do tão sonhado tetracampeonato.

