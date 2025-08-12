Cristiano Ronaldo investe o equivalente a superesportivo raro em aliança para Georgina

Cristiano Ronaldo esperou nove anos para pedir Georgina Rodríguez em casamento de um jeito digno das cifras que o cercam. Isso porque o astro do Al-Nassr decidiu não economizar e escolheu uma joia avaliada em cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões) para marcar o momento do casal. Aliás, de acordo com a Harper’s Bazaar, o valor da peça pode chegar a R$ 37,9 milhões dependendo da pureza das pedras.

Para se ter uma ideia, esse valor permitiria, segundo estimativas de mercado pelo Yahoo Finance e Motor1.com, adquirir raridades de superesportivos em número extremamente limitado. Modelos como Koenigsegg CCXR Trevita ou um Rolls-Royce Droptail servem de exemplo.

A quantia também viabilizaria a compra de uma mansão em área nobre, com arquitetura exclusiva e localização privilegiada. No cenário nacional, por exemplo, CR7 poderia comprar à vista coberturas nos edifícios Juan Les Pins (Leblon) e Cap Ferrat (Ipanema) — com valores próximos a R$ 32 milhões. O astro também conseguiria investir em mansões na Gávea, considerando ainda o mercado imobiliário carioca.

Aquisições de obras de arte renomadas de grandes mestres também costumam atingir ou até ultrapassar essa quantia.

Cristiano Ronaldo faz pedido

O anúncio do noivado ocorreu de forma simples e até discreta nas redes sociais de Georgina. Com a legenda “sim, eu quero. Nesta e em todas minhas vidas”, a influenciadora publicou “apenas” uma imagem da mão ostentando a joia.

CR7 e Georgina iniciaram o relacionamento em 2016, quando ela ainda trabalhava em uma loja da Gucci, em Madri. Nove anos juntos e duas filhas depois — Alana Martina, de sete anos, e Bella Esmeralda, de três —, o casal decidiu dar um novo passo. Vale destacar que a modelo também participa da criação de Cristiano Jr., Eva Maria e Mateo.

Luxo e estilo no cotidiano

Além do anel, Georgina mantém um acervo de bens de alto padrão. Entre eles estão bolsas Hermès Birkin e Kelly, Chanel, Dior e Louis Vuitton — avaliadas em valores que podem alcançar centenas de milhares de reais. A coleção inclui ainda relógios Rolex e Cartier, joias exclusivas e acessórios personalizados.

Presentes marcantes também compõem seu patrimônio, como um Rolls-Royce oferecido por Cristiano e um conjunto de malas Louis Vuitton. Esses itens, exibidos em eventos e nas redes sociais, reforçam a imagem da modelo como uma das personalidades mais associadas ao luxo e à sofisticação no cenário internacional.

