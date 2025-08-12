Vasco terá sequência de confrontos diretos na luta contra o rebaixamento

Com uma campanha irregular, o Vasco não venceu nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento, porém com dois jogos a menos que o Vitória. Assim, agosto será decisivo para as pretensões da equipe carioca, visto que terá três confrontos diretos na briga contra o Z4.

Com 16 pontos em 17 partidas, o time da Colina jogará três dos quatro duelos longe do Rio de Janeiro. O primeiro deles ocorre neste domingo (17), às 16h (de Brasília), contra o Santos, no Morumbis. No momento, o Peixe soma cinco pontos a mais que o Vasco, entretanto com um jogo a mais no certame.

Na sequência da campanha, o Cruz-Maltino viaja para o o Rio Grande do Sul para o confronto contra o Juventude, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada. O Alviverde também está na zona de rebaixamento, porém com 14 pontos, na 19ª posição, à frente apenas do lanterna Sport. O jogo será dia 20, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Ainda em agosto, o Vasco mede forças com o Corinthians, em São Januário, que atualmente ocupa a 13ª posição, com 22 pontos. O duelo está marcado para o dia 24, às 16h (de Brasília). Em seguida, o time jogará a partida de ida da Copa do Brasil, com adversário a ser definido no sorteio desta terça-feira (12) – (data-base sendo dia 27)

Por fim, os comandados do técnico Fernando Diniz visitam o lanterna, Sport, dia 31, às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro. A sequência de resultados nesses confrontos será importante para o futuro da equipe na disputa pela permanência na elite do futebol brasileiro.

Sequência do Vasco em agosto Santos x Vasco – Morumbis – 17/08

Juventude x Vasco – Alfredo Jaconi – 20/08

Vasco x Corinthians – São Januário – 24/08

Quartas de final da Copa do Brasil – ida – Data-base: 27/08

Sport x Vasco – Ilha do Retiro – 31/08

