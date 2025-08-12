Santos faz ‘campanha de Libertadores’ após Mundial de Clubes

A vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, confirmou a evolução do Santos no Campeonato Brasileiro. Afinal, sob o comando de um ainda pressionado Cleber Xavier, o Peixe começou a apresentar números de equipe que briga por vaga na Libertadores desde a retomada da competição após o Mundial de Clubes.

O Santos somou 10 pontos em seis rodadas após o retorno do Mundial de Clubes, alcançando um aproveitamento de 55,6%. O índice é superior, por exemplo, ao do Mirassol, que fechou o primeiro turno da Série A com 54% e ocupa atualmente a sexta colocação, zona de classificação para a competição continental.

O crescimento santista, porém, não se limita ao período pós-Mundial. Nas últimas dez rodadas, o Santos fez a sexta melhor campanha da liga, com 16 pontos. Seis a menos que o Flamengo, líder do Brasileirão no geral e também neste recorte.

Com essa recuperação, o time ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Hoje, com 21 pontos, o Santos está cinco à frente do Vasco, primeiro clube dentro da zona de descenso.

O próximo compromisso será justamente contra os cariocas, no domingo (17/8), às 16h, no Morumbis. O duelo é visto como uma chance de “virar a chave” definitivamente, afastando ainda mais o risco de queda e consolidando a boa fase na competição.

