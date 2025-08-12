Shakhtar Donetsk apresenta proposta por John Kennedy, do Fluminense

John Kennedy pode voltar a deixar o Fluminense, mas desta vez em definitivo - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Depois de uma passagem, por empréstimo, pelo Pachuca, do México, John Kennedy retornou ao Fluminense e renovou seu contrato até o fim de 2027. No entanto, o Shakhtar Donetsk apresentou uma proposta ao autor do gol do título da Libertadores de 2023, que gira em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). A informação é do portal “ge”.

Desde que retornou ao clube, o atacante esteve em campo em três partidas, sendo uma delas como titular, entretanto ainda não conseguiu estufar a rede.

A passagem pelo futebol mexicano foi de pouco mais de seis meses. Vale lembrar que foi a segunda vez que o Tricolor decidiu emprestá-lo, visto que ele teve uma passagem pela Ferroviária, de Araraquara, em 2023, antes de brilhar no mata-mata do torneio continental.

Com a camisa do Pachuca, John Kennedy fez nove gols e uma assistência em 12 partidas, tendo grande destaque no início ao cair nas graças da equipe.

No entanto, o cenário se modificou com a mudança no comando técnico, quando o jogador caiu de rendimento e perdeu espaço. Tanto que não foi titular na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e pediu para retornar ao Fluminense.

