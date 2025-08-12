InícioEsportes
Com dois clássicos, duelo das quartas de final da Copa do Brasil estão definidas

A CBF realizou na manhã desta terça-feira (12/8), o sorteio para definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Dos 92 clubes que entraram em campo pela competição, 12 deles a partir da terceira fase), restam apenas oito na disputa pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Apenas o Athletico não está na Série A do Brasileiro. A última vez que um time da Série B chegou às quartas de final da Copa do Brasil foi em 2020, com Cuiabá e América-MG.

Quatro times estão na disputa da Copa do Brasil desde a primeira fase (Athletico, Atlético-MG, Fluminense e Vasco) e outros quatro entraram direto na terceira fase (Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro). A novidade do sorteio foi a definição do chaveamento até a decisão.

Veja os duelos das quartas de final da Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético Mineiro
Corinthians x Athletico Paranaense
Vasco x Botafogo
Fluminense x Bahia

Confrontos da semifinal

Cruzeiro ou Atlético Mineiro x Corinthians ou Athletico Paranaense
Vasco ou Botafogo x Fluminense x Bahia

