Andressa Urach faz ‘frente a frente’ das relações íntimas com Cristiano Ronaldo e Neymar; vídeo

A participação de Andressa Urach no programa ‘No Alvo’, exibido às segundas-feiras pelo SBT, provocou forte repercussão nas redes sociais. Tudo começou quando a criadora de conteúdos elencou — do melhor para o pior — suas experiências íntimas com algumas personalidades de grande notoriedade. Para quem não sabe, a modelo garante ter se envolvido com nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, Lucas Lucco e Cauã Reymond.

Questionada pela IA sobre o quarteto, a ex-participante de A Fazenda sequer hesitou em apontar o Ballon d’Or dessa lista: Cristiano Ronaldo. A criadora nem pestanejou ao mencionar o português como número um do ranking, seguido por Cauã Reymond na segunda colocação e Neymar junto a Lucas Lucco fechando a lista.

“Ah, Cristiano sem dúvida é o número um. Cauã Reymond número dois, depois dá para colocar os outros abaixo assim. Esse é o topo”, afirmou Urach durante a entrevista.

Veja vídeo

???? RANKING DO SEXO: CR7 fica em 1° lugar no ranking de Andressa Urach; o ator Cauã Reymond em 2° e Neymar ficou nas últimas posições. #NoAlvo @andressafurach pic.twitter.com/w2MlNbVeq8 — Silvinho (@silvinhotv) August 12, 2025

Contexto das relações de Urach

O suposto envolvimento com os astros nunca foi segredo, e Andressa chegou, inclusive, a narrar recentemente como conheceu Cauã Reymond. Em entrevista ao programa ‘Selfie Service’, a criadora de conteúdo contou que o encontro aconteceu por intermédio de um amigo em comum.

“Ele me passou o contato. Quando cheguei lá, falei: “Uau! É você”. Até hoje recordo, boas lembranças”, relatou.

Já a relação com Lucas Lucco, mantida sob sigilo até recentemente, aconteceu diferente. A modelo acredita que o encontro ocorreu entre o período do concurso Miss Bumbum e sua participação no reality A Fazenda. Ela, inclusive, demonstrou interesse em gravar com o cantor.

“Acho que daria um conteúdo delicioso. Aquele tanquinho dele…”, descreveu.

Andressa não entrou em detalhes sobre a relação com Neymar durante a participação no SBT, mas já falou sobre o caso anteriormente. Em novembro do ano passado, a modelo abriu o jogo sobre o envolvimento, que chamou de “caridade”, em entrevista ao podcast “Moskitalks”.

“Eu já fiquei com ele também, eu já fiquei com todos os amigos dele […] não queria dar essa moral pra ele, ele se achava muito, sabe? Mas teve um dia que eu falei: ‘Ai, vou fazer essa caridade'”, disse.

Vida pessoal de Neymar

O camisa 10 do Santos tem buscado viver uma rotina longe das polêmicas, especialmente no quesito ‘relações extraconjugais’. Pai de Mavie e Mel, o astro está cada vez mais firme com Bruna Biancardi e chegou, inclusive, a compartilhar stories com a amada durante um jantar em família na última segunda-feira (11).

Biancardi superou as traições do atacante para dar mais uma chance ao amor. Ela, aliás, parece bastante feliz com a decisão. Não à toa, promoveu um Dia dos Pais especial para o noivo, com direito a homenagem repleta de amor e admiração.

