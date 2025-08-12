Como joga o Atlético Nacional, adversário do São Paulo na Libertadores

Atlético Nacional aposta na força da sua casa para abrir vantagem no confronto contra o São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

O Atlético Nacional encara o São Paulo nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Os colombianos convivem com a expectativa de repetir o feito de 2016, quando eliminaram o Tricolor Paulista e caminharam rumo ao título da competição continental. Assim, o J10 disseca o adversário do Soberano.

O técnico do time prepara a formação no 4-2-3-1, com provável escalação: David Ospina; André Román, Juan José Arias, Tesillo e César Jaider; Mateus Uribe e Campuzano; Hinestroza, Edwin Cardona e Marlos Moreno; Morelos.

O funcionamento ofensivo da equipe passa, em grande parte, pelo volante Campuzano, responsável por iniciar as jogadas com lançamentos precisos. Na frente, Morelos e Cardona podem não ter a mesma mobilidade de outros atacantes, mas aproveitam bem os espaços deixados pela defesa adversária.

As principais ações ofensivas, no entanto, costumam ser construídas pelo lado direito. O lateral André Román apoia com qualidade, enquanto o ponta Marino Hinestroza é a principal arma do time: jogador de muita velocidade, habilidade no um contra um e que não hesita em partir para cima da marcação.

Estádio é uma das armas para abrir vantagem nas oitavas

O Atlético Nacional também espera um grande público no Estádio Atanasio Girardot para o confronto contra o São Paulo. A expectativa é de clima de decisão e apoio intenso das arquibancadas para empurrar a equipe colombiana. Cerca de 35 mil ingressos já estavam comercializados um dia antes do confronto.

Contudo, o retrospecto dentro do estádio nesta Libertadores anima o torcedor. Afinal, o Atlético Nacional venceu todos os seus compromissos em seus domínios. Os colombianos venceram Bahia, Internacional e Nacional-URU diante de seu torcedor e tenta repetir o feito contra o São Paulo

Assim, com casa cheia e peças-chave em destaque, o Atlético Nacional promete oferecer um duelo intenso ao São Paulo, apostando na combinação de experiência, velocidade e apoio da torcida para buscar um resultado positivo para levar ao Morumbis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.