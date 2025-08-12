Donnarumma, do PSG, entra no radar do Manchester City para a temporada 2025/26

O Manchester City definiu seu novo alvo para a sequência desta janela de transferências. Trata-se de Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, que não está entre os relacionados para o duelo com o Tottenham pela Supercopa da Uefa, desta quarta-feira (13). Assim, os franceses pedem, no mínimo, 50 milhões de euros, cerca de R$ 316 milhões, para liberar o arqueiro.

Dessa forma, o clube inglês achou o valor alto e só poderia concretizar o negócio se acertar a saída do brasileiro Ederson, atual titular da posição. Isso porque o Galatasaray, da Turquia, tem interesse no jogador. Assim, as informações são do jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais.

A ausência diante dos Spurs ocorreu depois do goleiro informar que não pretende estender seu vínculo com a equipe parisiense. Ele, no momento, tem contrato até junho de 2026. O Manchester United, comandado pelo técnico Rúben Amorim, também acompanha a situação de perto.

Revelado nas divisões de base do Milan, o italiano chegou à equipe profissional em 2015 e depois de seis anos acertou sua ida para o Paris Saint-Germain. Destaque na última temporada, Donnarumma foi fundamental na conquista inédita da Champions e disputou 47 partidas pelo time em todas as competições.

