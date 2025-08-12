Diretor do Vasco pede paciência à torcida na busca por reforços: ‘Negociações em curso’

O Vasco segue no mercado para reforçar seu elenco na sequência da temporada. No entanto, a demora nas negociações tem causado a revolta de torcedores nas redes sociais. Diante disso, o diretor de futebol, Admar Lopes, falou após o sorteio que definiu o Botafogo como adversário nas quartas de final, sobre o momento do Cruz-Maltino nesta janela de transferência.

Dessa forma, o profissional afirmou que há negociações em curto, no momento, porém pediu paciência aos torcedores por causa da atual situação financeira do clube carioca.

“Estamos com negociações em curso, espero que nos próximos dias tenhamos novidades. O Vasco claramente está em negociações e entende que há uma necessidade de reforçar o time em vários setores, as negociações estão em andamentos, também há contatos para saídas, ou venda de alguns ativos, de alguns jogadores do clube. Mas entendemos que nesta fase da negociação o sigilo é extremamente importante para chegar às negociações que nós entendemos que defendem os interesses do Vasco. Acreditamos que vamos manter esse sigilo para chegar a bom porto, digamos assim. Procuramos reforços para a defesa e o ataque”, disse.

“Nós estamos trabalhando atualmente para tentar trazer reforços para o time, batalhando por esses reforços com o professor Diniz, estamos no meio de algumas negociações. Sabendo que, mais uma vez, voltando ao assunto, o Vasco na situação financeira que está, não pode nem conseguir ser agressivo e antecipar o mercado ou fechar o mercado na primeira semana. Temos que ser um pouco pacientes para trazer os jogadores que nós acreditamos que podem ajudar. Temos que ser um pouco pacientes porque não temos a capacidade financeira de poder pagar a qualquer custo”, completou. Busca por reforços e clássico no horizonte O Cruz-Maltino tem um acordo com o Rennes para a chegada de Andrés Gómez, atacante de 22 anos. Além disso, negocia com o zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray, da Turquia, e da seleção da Colômbia. Após o sorteio das quartas da Copa do Brasil, Admar Lopes ressaltou que o clube pretende jogar um dos duelos com o Alvinegro em São Januário. No entanto, a definição do local da partida depende de outros fatores e do bom senso das partes envolvidas. “O objetivo do Vasco é, claramente, jogar em São Januário, é esse o objetivo do Vasco, mas não posso confirmar. É uma negociação, tem que haver bom senso em todas as partes, mas nós acreditamos que as pessoas, que as identidades responsáveis vão entender o nosso desejo e que vamos conseguir jogar em São Januário, mas sabendo que não depende apenas de nós”, concluiu.

