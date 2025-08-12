Tetracampeão de F1, Vettel posa de Flamengo em chegada ao Rio Innovation Week

Sebastian Vettel compareceu à abertura do Rio Innovation Week em um dos estilos mais tradicionais do carioca: camisa do Flamengo. Após desembarcar no Rio para o evento, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 recebeu de presente uma camisa rubro-negra autografada por Zico e posou para fotos com o uniforme.

Com o Manto apoiado nos ombros, o alemão posou para fotos antes mesmo de iniciar sua palestra no evento — por isso, a vinda ao Brasil. Isso porque o presente foi entregue ao astro ainda durante a reunião de encontro entre organizadores e convidados do RIW25.

O ex-piloto participa como um dos palestrantes do evento, com início nesta terça-feira (12) e duração até sexta-feira (15), no Píer Mauá. Sua apresentação integra uma programação que envolve tecnologia, inovação e temas socioambientais. Desde o fim da carreira nas pistas, Vettel passou a se engajar em causas ligadas à preservação ambiental, o que inclui visitas à Amazônia e a comunidades indígenas no Mato Grosso.

Vettel posa de Flamengo

Sebastian Vettel, durante o jantar de abertura da #RIW25 ontem à noite, recebeu uma camiseta do Flamengo autografada pelo Zico, ídolo do clube! pic.twitter.com/lxCKMvRDi5 — Portal Sebastian Vettel ???????? (@portalvettel) August 12, 2025

Temas do encontro de inovação do país

A edição 2025 do RIW reúne mais de mil palestrantes e deve atrair cerca de 185 mil visitantes durante os quatro dias de atividades. Entre os nomes confirmados, também estão a ginasta Rebeca Andrade, o surfista Pedro Scooby e o médico Denis Mukwege — ganhador do Prêmio Nobel da Paz.

Os debates abrangem inteligência artificial, biotecnologia, futuro do trabalho, moda, música e artes visuais. Uma parte relevante da programação é dedicada à Amazônia, discutindo clima, bioeconomia, inovação sustentável e perspectivas para um futuro verde. A organização estima que o evento possa movimentar mais de R$ 4 bilhões em negócios.