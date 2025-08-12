InícioEsportes
CBF define confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina 2025

Os duelos da Copa do Brasil Feminina

Os duelos da Copa do Brasil Feminina - (crédito: Foto: Divulgação/cbf_futebol)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na manhã desta terça-feira, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. Ao todo, 16 clubes seguem na briga pela taça, incluindo potências como Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

As partidas acontecem em confrontos únicos, na semana do dia 17 de setembro, com o mando de campo determinado por sorteio. Nesta fase, Atlético-PI e Realidade Jovem são as únicas equipes que disputam a competição desde a primeira etapa. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entraram já na terceira fase.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

Bahia x Atlético-MG
Internacional x Fluminense
Corinthians x Juventude
Bragantino x Atlético-PI
Palmeiras x América-MG
Sport x Realidade Jovem
São Paulo x Flamengo
Ferroviária x Vitória

Os times à esquerda terão o mando de campo. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/08/2025 13:17
