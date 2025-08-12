Fluminense anuncia a contratação de Santiago Moreno, ex-Portland Timbers-EUA

O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (12), a contratação do atacante colombiano Santiago Moreno. Assim, o jogador, de 25 anos, realizou exames e assinou contrato por quatro anos com o Tricolor, até o fim de 2029. Ele defendia as cores do Portland Timbers, dos Estados Unidos.
Nascido em Cali, o atleta estava em solo colombiano desde que pediu para deixar o clube norte-americano e aguardava os últimos detalhes para desembarcar no Rio, algo que ocorreu nesta segunda-feira (11).
No entanto, o atacante não estará à disposição do técnico Renato Gaúcho nas oitavas da Sul-Americana, contra o América de Cali, diferentemente do outro reforço, Luciano Acosta.
Afinal, o prazo de inscrição se encerrou na última sexta-feira (8). Nesse sentido, caso o Tricolor avance às quartas de final, poderá efetuar três mudanças na lista de inscritos.
Elenco recheado de estrangeiros
Com a chegada do colombiano, o Fluminense terá em seu elenco onze atletas estrangeiros. No momento, a CBF permite que nove atletas nascidos fora do país estejam entre os relacionados para uma partida.
Revelado pelo América de Cali, adversário da equipe carioca nas oitavas da Sul-Americana, o jogador teve quatro temporadas pelo clube colombiano antes de ingressar na equipe da MLS. Ainda pelo clube de Cali, ele conquistou o Apertura.
Nesse sentido, o atleta atua pela ponta direita e já fez 110 jogos pela equipe norte- americana, com 22 gols marcados e 29 assistências, até o momento.
