Fluminense anuncia a contratação de Santiago Moreno, ex-Portland Timbers-EUA

Santiago Moreno é o novo reforço do Fluminense para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Ronald Martinez/Getty Images)

O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (12), a contratação do atacante colombiano Santiago Moreno. Assim, o jogador, de 25 anos, realizou exames e assinou contrato por quatro anos com o Tricolor, até o fim de 2029. Ele defendia as cores do Portland Timbers, dos Estados Unidos.

Nascido em Cali, o atleta estava em solo colombiano desde que pediu para deixar o clube norte-americano e aguardava os últimos detalhes para desembarcar no Rio, algo que ocorreu nesta segunda-feira (11).

No entanto, o atacante não estará à disposição do técnico Renato Gaúcho nas oitavas da Sul-Americana, contra o América de Cali, diferentemente do outro reforço, Luciano Acosta.

Afinal, o prazo de inscrição se encerrou na última sexta-feira (8). Nesse sentido, caso o Tricolor avance às quartas de final, poderá efetuar três mudanças na lista de inscritos.

Elenco recheado de estrangeiros

Com a chegada do colombiano, o Fluminense terá em seu elenco onze atletas estrangeiros. No momento, a CBF permite que nove atletas nascidos fora do país estejam entre os relacionados para uma partida.