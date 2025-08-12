Internacional tenta recuperar Carbonero para o jogo de volta da Libertadores

Carbonero é um dos principais expoentes do trabalho de Roger Machado nesta temporada no Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional corre contra o tempo para ter Carbonero à disposição no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Flamengo, no Beira-Rio, no dia 20. Por isso, o departamento médico iniciou um plano para acelerar e intensificar a recuperação do colombiano. Ele ficou fora na vitória sobre o Bragantino no Brasileirão.

De acordo com comunicado do clube, exames de imagem constataram uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. O clube frisou que a análise indicou ser um problema de gravidade simples, além de não ter ligação com contusões prévias. Segundo informações do portal ‘Gaúcha ZH’, Carbonero já está no processo de desenvolvimento físico com a fisioterapia.

Em seguida, a expectativa é de passar por testes com a comissão técnica. O intuito é averiguar em que nível estarão as suas condições. Internamente há otimismo sobre sua presença em campo.

Mercado não deve ter condições

Mercado e Richard, que também foram titulares do Internacional diante do Fluminense, deixaram o gramado ainda no primeiro tempo. O argentino teve a confirmação de um problema muscular na panturrilha direita e precisará de um intervalo maior para se recuperar. Desta maneira, ele está fora do duelo contra o Flamengo pela Libertadores.

Recentemente, o experiente zagueiro retornou de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo. Como ele ficou quase um ano sem atuar, contusões musculares são frequentes neste processo. O mais provável é que ele passe por um reforço muscular. Inicialmente, se estipula que Mercado esteja disponível para as partidas que antecedem a data Fifa de setembro.

Richard, porém, sofreu um choque de cabeça e precisou de substituição. Com isso, o volante cumpriu os cinco dias previstos pela CBF no protocolo de concussão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook