Fortaleza x Vélez, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Fortaleza e Vélez dão o pontapé inicial às oitavas de final da Libertadores - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Nesta terça-feira (12), o Fortaleza inicia o mata-mata da Libertadores e enfrenta, no primeiro jogo das oitavas de final, o Vélez Sarsfield, da Argentina. A bola rola às 19h (de Brasília), no Castelão, casa do Leão do Pici. É a hora da mudança de chave para a equipe na temporada diante de um péssimo Brasileirão.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael narra o embate. Rodrigo Seraphim o acompanha nos comentários. Na reportagem, Christopher Henrique assume a bronca.



