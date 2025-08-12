Fernando rescinde com o Internacional e pensa em aposentadoria

Ponto final! A passagem de Fernando pelo Internacional chegou ao fim ao rescindir o contrato, nesta terça-feira (12). O próprio meio-campista fez o contato com a direção pela grave lesão que sofreu no joelho direito.

Inclusive, o volante decidiu recusar quantias que teria direito a receber até o fim do seu contrato em dezembro de 2025. Há indícios que os valores girariam em torno de R$ 5 milhões. A diretoria avaliou a conduta como generosa.

No atual cenário, o mais provável é que Fernando concretize a sua aposentadoria. Entretanto, se decidir mudar sua opinião, o clube decidiu adicionar no acordo de rescisão uma cláusula que lhe permite prioridade a um eventual retorno ao Beira-Rio, se optar em retornar aos campos.

Importante relembrar que Fernando sofreu um rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho direito no revés do Colorado para o Fluminense, no dia 1º de junho, pelo Campeonato Brasileiro. O experiente meio-campista precisou deixar o campo ainda na primeira etapa e recebeu liberação para fazer a recuperação em Goiânia, sua cidade natal.

A passagem de Fernando pelo Internacional teve início em fevereiro do ano passado, ou seja, quase um ano e seis meses. Ao todo foram 54 partidas e três gols marcados, além do título do Campeonato Gaúcho.

