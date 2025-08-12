Fluminense divulga relacionados sem Nonato; veja

O Fluminense divulgou na tarde desta terça-feira (12/8) os relacionados para o jogo de logo mais contra o América de Cali (COL), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A lista tem alguns desfalques, como os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o lateral-esquerdo Fuentes e os volantes Nonato e Otávio.

Segundo o próprio Tricolor, Nonato, aliás, não tem lesão. O jogador, autor de um dos gols contra o Bahia, no último sábado (9/8), em empate por 3 a 3, deixou o campo por dores na coxa esquerda. Assim, realizou exames que não detectaram lesão muscular, de acordo com comunicado do Fluminense. Ele, no entanto, possui uma inflamação no tendão flexor da coxa, iniciando tratamento fisioterápico no CT Carlos Castilho.

LEIA MAIS: Fluminense anuncia a contratação de Santiago Moreno, ex-Portland Timbers-EUA

Ainda de acordo com o Flu, Thiago Silva segue em tratamento. Já Otávio, por sua vez, realiza trabalho de campo de maneira separada em relação ao restante do grupo. Por fim, Ignácio, Soteldo e Fuentes fazem trabalho de transição.

Outro desfalque é o goleiro Vitor Eudes. Afinal, o arqueiro recebeu liberação da diretoria para acompanhar ao nascimento de seu filho. Assim, Renato Gaúcho levou Fábio, Marcelo Pitaluga e Murilo para o jogo em Cali.

A partida, que começa às 21h30 (de Brasília), inicia a disputa por vaga nas quartas de final da Sul-Americana. A volta será na próxima terça (19/8), também às 21h30, mas no Maracanã. Quem avançar pega o vencedor do confronto argentino entre Central Córdoba e Lanús.

Confira a lista do Fluminense

Os relacionados do #TimeDeGuerreiros para as oitavas da @SudamericanaBR! ???????? pic.twitter.com/Kt9eVT1MRI — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 12, 2025

