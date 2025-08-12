Apresentado no Atlético, Reinier revela conversas com amigos, sondagens e objetivos

O atacante Reinier foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (12) no Atlético-MG após semanas de negociação com o Real Madrid, da Espanha. Ele chega para brigar por posição no time comandado por Cuca, que segue vivo em três frentes na temporada, e busca retomar o bom futebol dos tempos de Flamengo, quando iniciou a carreira. O jogador usará a camisa de número 18.

“Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui no Galo. O momento que o Atlético vive é muito bonito. Uma classificação na Copa do Brasil, agora tem um jogo bastante importante contra o Godoy Cruz. Depois já tem o Brasileiro. Treinei bastante nas férias também. Fiz um pouco da pré-temporada na Espanha. Acho que posso ajudar o time, esse é o meu principal objetivo para estar aqui. Ajudar o time, recuperar a minha melhor forma. Estar feliz e confiante para ajudar o Atlético Mineiro e a mim também”, afirmou Reinier.

Durante a entrevista, o jogador comentou as tentativas de outros clubes do Brasil e da Europa que queriam contar com seu futebol. Na última temporada, atuou pelo Granada, da Espanha. Ele também contou que conversou com Paulinho e Diego Costa, ex-jogadores do Atlético.

“Quando o Galo fez o primeiro contato, como o Bracks falou, sentimos um esforço de ligar, perguntar, e isso foi muito importante. O projeto que eles apresentaram também foi crucial. Sobre outros clubes, sim, apareceram propostas tanto daqui como de fora, mas, por questão ética, é melhor deixar no sigilo. O esforço do Bracks, do Victor e do Luiz pesou muito para essa decisão final”, disse o atacante.

Reinier conversou com atletas que tiveram passagem no Atlético

“O Paulinho até me mandou uma mensagem falando que foi muito feliz aqui. Com certeza, quando o jogador tem minutos e sequência, a confiança volta. O Diego Costa foi bastante importante nesse início, porque elogiou a Massa, disse que a torcida é incrível. Ele teve um papel muito importante nessa negociação, falou muito bem da cidade e também do clube”, completou Reinier.

Revelado pelo Flamengo, Reinier brilhou na base do clube e da Seleção Brasileira. No entanto, após ser vendido ao Real Madrid, não encontrou espaço e passou por empréstimos no Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada, sem se firmar em nenhuma das oportunidades. No período, disputou 105 partidas, com sete gols e oito assistências. Números considerados baixos.

