PSG x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

A grande final da Supercopa da Europa acontece nesta quarta-feira (13). PSG, vencedor da Champions, e Tottenham, campeão da Liga Europa, se enfrentam às 16h (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália, na disputa por mais um título europeu, que será inédito para quem vencer o confronto. Além disso, é a primeira vez que ambas as equipes irão se enfrentar em jogos oficiais.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e MAX (streaming).

Como chega o PSG

O PSG chega embalado após conquistar o título inédito da Champions e vai em busca de mais um troféu importante para a sua galeria. Dessa maneira, o time francês vai disputar a Supercopa pela primeira vez e volta a campo após o vice do Mundial de Clubes, na derrota por 3 a 0 para o Chelsea.

Para o jogo desta quarta-feira, a grande ausência no PSG fica por conta de Donnarumma. O técnico Luis Enrique, inclusive, explicou durante entrevista coletiva na véspera da partida que ‘quer outro estilo de goleiro’. Assim, Chevalier, recém-contratado junto ao Lille, será a novidade no gol parisiense.

Além disso, João Neves vai cumprir dois jogos de suspensão após a expulsão na final do Mundial de Clubes ao puxar o cabelo do lateral Cucurella, do Chelsea. Dessa maneira, Zaire-Emery deve ser o titular nesta quarta-feira. Por fim, Mukiele, lesionado, completa a lista de desfalques do clube francês.

??????????????????#SuperCup pic.twitter.com/CuMdxJx1Wb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham vem de uma conquista da Liga Europa e, assim como o PSG, vai em busca do título inédito da Supercopa. Assim, a equipe chega embalada após encerrar um jejum de 17 anos sem títulos e sob o comando do técnico dinamarquês Thomas Frank, que assumiu o cargo após a saída de Ange Postecoglou.

Contudo, o Tottenham enfrenta alguns problemas no elenco par a decisão contra o PSG. Isto porque James Maddison, Dejan Kulusevski e Radu Dragusin, lesionados, são baixas confirmadas. Já Dominic Solanke aparece como dúvida.

Udine, we’re here ???? pic.twitter.com/lcIDwtXgNN — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2025

PSG X TOTTENHAM

Final da Supercopa da Europa

Data-Hora: quarta-feira, 13/08/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz; Doue, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Johnson, Richarlison e Kudus. Técnico: Thomas Frank.

Árbitro: João Pinheiro (POR).

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR).

VAR: Tiago Martins (POR).

