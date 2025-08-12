Benfica volta a vencer o Nice e vai aos playoffs da Champions

Jogadores do Benfica comemoram o gol marcado por Fredrink Aursnes na vitória sobre o Nice - (crédito: Foto: Divulgação)

O Benfica vai disputar os playoffs da Champions. Nesta terça-feira (12), o time português voltou a vencer o Nice por 2 a 0 e avançou da 3ª fase preliminar com o placar agregado de 4 a 0. Fredrink Aursnes e Andreas Schjelderup, ainda no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória no Estádio da Luz, em Lisboa. Além disso, o Benfica já sabe quem será o seu adversário nos playoffs: Fenerbahçe, comandado pelo técnico português José Mourinho.

Os Encarnados venceram o Nice por 2 a 0 na partida de ida, na França, e repetiram o placar nesta terça-feira. Em casa, o time português não teve dificuldades de se impor e resolveu o placar logo no início do jogo. Assim, a equipe somente administrou o resultado no decorrer da partida no Estádio do Luz.

Por fim, o Benfica volta a campo no próximo sábado (16), quando visita o Estrela Amadora pela 2ª rodada do Campeonato Português. O time encarnado não disputou a 1ª rodada devido ao seu compromisso na Champions e fará sua estreia na liga portuguesa no final de semana.

À l’estádio da Luz, l’aigle Vitória s’envole vers la prochaine étape! ???? No Estádio da Luz, a Águia Vitória segue em frente! ???? pic.twitter.com/QWtmn6LKk4 — SL Benfica (@SLBenfica) August 12, 2025

Veja como ficaram os duelos dos playoffs da Champions:

Fenerbahçe (Turquia) x Benfica (Portugal)

Rangers (Escócia) x Club Brugge (Bélgica)

Ferencváros (Hungria) x Qarabag (Azerbaijão)

Estrela Vermelha (Sérvia) x Pafos (Chipre)

Bodø/Glimt (Noruega) x Sturm Graz (Áustria)

Celtic (Escócia) x Kairat Almaty (Cazaquistão)

Basileia (Suíça) x FC Copenhaga (Dinamarca)

