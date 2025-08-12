Fluminense atravessa São Paulo e se aproxima de Igor Rabello

Desejado por vários clubes da Série A, o zagueiro Igor Rabello está próximo de acertar sua ida para o Fluminense. O defensor do Atlético-MG é reserva do time de Cuca e atuou apenas oito vezes na atual temporada, sendo somente quatro pelo Brasileirão.

Dessa forma, pode trocar de clube e ainda atuar pelo Flu, que, segundo informações do jornalista Victor Lessa, nesta terça-feira (13/8), se aproximou de um acerto para levá-lo. O jogador, afinal, chegaria sem custos, já que o Galo não dificultará sua saída. Ele tem vínculo somente até o fim de 2025 com o time mineiro.

O Flu, aliás, atravessou o São Paulo, que tinha conversas adiantadas por Igor Rabello. No entanto, necessitando de zagueiro, o Tricolor carioca entrou na jogada para convencer o jogador – revelado pelo Botafogo – a voltar para o Rio de Janeiro. Bahia e Fortaleza também manifestaram desejo em contar com o atleta, segundo informações do “ge”.

Os problemas do time das Laranjeiras na zaga são latentes. Afinal, os titulares Thiago Silva e Ignácio estão lesionados e devem ficar perto de um mês fora de ação. Já Freytes cumprirá suspensão automática no jogo do próximo sábado (16/8) contra o Fortaleza, já que levou vermelho direto no empate por 3 a 3 com o Bahia.

