Donnarumma se despede do PSG

Donnarumma tem contrato até junho de 2026, mas não chegou a um acordo para renovação - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Gianluigi Donnarumma usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para se despedir do Paris Saint-Germain. O goleiro tem contrato com o clube francês até 2026, mas não chegou a um acordo pela renovação e pode deixar o PSG de graça no próximo ano. Ou seja, vendê-lo na atual janela de transferências é a última chance do time lucrar com a saída do jogador.

“Desde o primeiro dia, dei meu máximo dentro e fora de campo para garantir meu lugar e proteger o gol do PSG. Infelizmente, alguém decidiu que eu não faria mais parte do grupo nem contribuiria para o sucesso da equipe. Estou triste e com o coração partido”, escreveu o goleiro italiano.

O jogador não foi relacionado pelo técnico Luis Enrique para a Supercopa da Europa e tem seu nome ligado ao Manchester United, além do rival Manchester City. Na mensagem, Donnarumma pede uma despedida digna dos torcedores.

“Espero poder olhar nos olhos dos fãs no Parc des Princes mais uma vez e me despedir como merece. Se isso não acontecer, quero que saibam que o apoio e o carinho de vocês significam tudo para mim e nunca vou esquecer.”

Ele finalizou com um agradecimento.

“Foi uma honra enorme jogar neste clube e viver nesta cidade. Obrigado, Paris.”

Veja a publicação de Donnarumma:

