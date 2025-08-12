Grêmio reforça permanência de Mano em reunião com a comissão técnica

A primeira reunião no Grêmio, nesta terça-feira (12), no CT Luiz Carvalho, teve como saldo positivo a permanência do técnico Mano Menezes no cargo. A escolha da diretoria priorizou a decisão como uma forma de provar a sua confiança no projeto.

A direção já estava inclinada pela continuidade da comissão técnica depois da derrota para o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro. Com o revés, a equipe se reaproximou da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos de diferença, na 15ª posição.

Além disso, o entendimento foi que a melhor solução para sair do cenário adverso era a manutenção da atual comissão técnica. Exatamente por considerá-la competente para sair da situação. Por sinal, caso a opção fosse por rescindir o contrato, a multa giraria em torno de R$ 2,7 milhões. Apesar da pressão externa, a diretoria deu um voto de confiança.

Na entrevista coletiva após a derrota para o Sport, o vice de futebol, Alexandre Rossato, foi o porta-voz da diretoria e assegurou a continuidade de Mano no cargo. Um dia depois, o presidente Alberto Guerra esteve presente no Rio de Janeiro em evento da CBF sobre Fair Play Financeiro e garantiu que, a princípio, o objetivo é por seguir com o treinador.

Mano busca soluções no Grêmio com base em respostas de atletas

O mandatário retornou a Porto Alegre e vai ao CT Luiz Carvalho para tentar entender, ouvir do comandante, do departamento de futebol e do elenco as justificativas. Principalmente quais seriam as razões para o intenso declínio de performance desde o período de preparação na pausa do Mundial de Clubes.

Outro movimento visto como fundamental é que os atletas exponham suas percepções sobre o trabalho de Mano. No caso, quais seriam os ajustes essenciais e até mesmo as mudanças na rotina de treinos com o intuito de aprimorar a performance e também os resultados.

Em seguida, terá início a preparação para o embate contra o Atlético, pela 20ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo. Braithwaite continua com dores no pé direito e recebeu o terceiro cartão amarelo intencionalmente. Isso porque seu plano era não atuar na grama sintética da Arena MRV e ter um período maior para se recuperar. Deste modo, Carlos Vinícius provavelmente terá a primeira chance como titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,Threads, Twitter, Instagram e Facebook.