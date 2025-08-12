Thomas Frank vê ‘momento perfeito’ para enfrentar o PSG

Thomas Frank durante entrevista coletiva na véspera da final da Supercopa da Europa - (crédito: Foto: Reprodução)

Thomas Frank, novo treinador do Tottenham para a temporada 2025/26, afirmou nesta terça-feira (12) que este é o momento ideal para enfrentar o PSG e demonstrou total confiança na competitividade da sua equipe para a final da Supercopa da Europa.

“Chegou a hora perfeita para encarar o PSG. Estamos prontos e tenho certeza de que amanhã será um duelo muito equilibrado”, disse Frank em entrevista coletiva.

O duelo com o PSG será sua primeira partida oficial no comando do Tottenham, e o treinador destacou a importância da ocasião.

“Esse jogo é muito importante para todos nós. É um grande desafio e uma oportunidade única. Eu vejo isso mais como uma chance do que uma pressão. Dessa maneira, vamos dar tudo para conquistar a vitória”, acrescentou.

O técnico também revelou um pouco do seu plano de jogo para o Tottenham.

“Acredito em ter princípios e estruturas claras, tanto na defesa quanto no ataque. Mas, quero que o time tenha organização desde o começo da construção das jogadas. Queremos controlar a partida e, na etapa final, ser decisivos no ataque”, explicou.

Get updates from Thomas Frank’s press conference in Udine on our Super Cup live blog ?? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 12, 2025

Por fim, a grande final da Supercopa da Europa acontece nesta quarta-feira (13). PSG, vencedor da Champions, e Tottenham, campeão da Liga Europa, se enfrentam às 16h (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália, na disputa por mais um título europeu, que será inédito para quem vencer o confronto. Além disso, é a primeira vez que ambas as equipes irão se enfrentar em jogos oficiais.

