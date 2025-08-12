Internacional é recebido com ‘ruas de fogo’ no Rio para o duelo contra o Flamengo

O Internacional já está no Rio de Janeiro para o jogo decisivo pela Libertadores. A delegação do clube desembarcou na cidade no fim da tarde desta terça-feira (12). Na chegada ao hotel, a equipe foi recebida com uma grande festa de sua torcida. O confronto contra o Flamengo ocorre nesta quarta-feira (13), no Maracanã. Para a partida, o time deve ter a volta de jogadores importantes.

Cerca de 200 torcedores, aliás, aguardavam o time em Copacabana. Eles promoveram as famosas “ruas de fogo” na porta da concentração da equipe. Com sinalizadores vermelhos, eles coloriram todo o caminho do ônibus. Os colorados, então, cantaram as mesmas músicas do Beira-Rio com muita intensidade, apoiando o grupo.

Dentro de campo, o técnico Roger Machado deve promover duas alterações no time. O zagueiro Vitão, que cumpriu suspensão, retorna ao sistema defensivo. Na lateral direita, o titular Braian Aguirre também retoma sua posição no time. Os dois jogadores, inclusive, foram preservados no último jogo pelo Brasileirão no fim de semana.

No ataque, o jovem centroavante Ricardo Mathias ganha uma nova oportunidade. Ele marcou dois gols no último sábado (9) e, com isso, se firmou na equipe. O recém-contratado Alan Rodríguez, contudo, fará sua estreia pela Libertadores. O volante uruguaio tem sido um dos grandes destaques do time nas últimas partidas.

Com essas novidades, a provável escalação do Inter está praticamente definida. O time deve ser: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. O técnico Roger Machado, por fim, comanda o último treino na manhã desta quarta-feira (13) antes do jogo.

