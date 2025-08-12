Alisha Lehmann troca a Juventus pelo Como

Alisha Lehmann tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e 12 milhões no TikTok - (crédito: Foto: Valentina Luraghi/F.C. Como Women)

Alisha Lehmann, uma das jogadoras de futebol feminino mais seguidas nas redes sociais, deixou a Juventus após somente uma temporada para assinar com o Como. A atacante suíça fechou contrato de três anos com o clube, que foi adquirido pelo fundo de investimento ‘Mercury/13’, focado exclusivamente no futebol feminino.

Apesar de o Como ter terminado a última temporada na parte baixa do Campeonato Italiano e não disputar competições europeias, Lehmann destacou que sua escolha vai além dos resultados.

“É um clube independente, totalmente dedicado ao futebol feminino, e essa foi a principal motivação para eu aceitar o desafio”, afirmou a jogadora.

O FC Como Women foi o primeiro investimento feito pelo grupo ‘Mercury/13’ em março de 2024, cujo objetivo é transformar o futebol feminino por meio de uma gestão autônoma e sustentável financeiramente.

Além do talento em campo, Alisha também traz grande impacto nas redes sociais, com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e 12 milhões no TikTok. Dessa maneira, ela se torna uma influência rara no futebol feminino e muito valiosa para um clube em crescimento como o Como.

Mas a jogadora deixou claro que sua contratação não é só estratégia de marketing.

“Vim aqui para jogar futebol, me dedicar, competir e evoluir como atleta”, garantiu.

