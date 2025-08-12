Fortaleza tenta mas não consegue furar retranca e empata em casa com o Vélez pela Libertadores

Fortaleza e Vélez Sarsfield empataram em 0 a 0 pela Copa Libertadores. O jogo, válido pela partida de ida das oitavas de final, foi na Arena Castelão. A partida, que ocorreu nesta terça-feira (12), teve boas chances, mas ninguém marcou. O Fortaleza, inclusive, terminou o jogo com um jogador a menos em campo. A decisão da vaga, portanto, ficou totalmente aberta para a Argentina.

O jogo

O primeiro tempo do confronto foi bastante movimentado, com chances para os dois lados. O Vélez, por exemplo, exigiu grandes e importantes defesas do goleiro Helton Leite. O Fortaleza, por sua vez, respondeu com perigo em chutes de Marinho e Breno Lopes. O placar, contudo, não se alterou antes do intervalo da partida.

Na segunda etapa, o time da casa foi quem se mostrou superior. O Fortaleza pressionou bastante em busca do gol e criou as melhores oportunidades. Em um chute de Marinho de fora da área, a bola passou muito perto da trave. O atacante Breno Lopes, aliás, chegou a marcar, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento.

Pressão diminui

A pressão do Leão do Pici, no entanto, diminuiu drasticamente no final do jogo. Aos 42 minutos do segundo tempo, o volante Matheus Rossetto foi expulso. Ele recebeu o segundo cartão amarelo após cometer uma falta dura no adversário. Com um jogador a menos, o time da casa precisou se defender. O objetivo, então, passou a ser garantir o empate.

O apito final, enfim, selou o empate sem gols na Arena Castelão. O resultado deixa a disputa pela vaga nas quartas de final totalmente indefinida. As duas equipes, agora, voltarão a se enfrentar no jogo de volta. A grande decisão, portanto, acontecerá em Buenos Aires, na casa do Vélez Sarsfield.

FORTALEZA 0 x 0 VÉLEZ SARSFIELD-ARG

Libertadores 2025 – Jogo de ida das oitavas de final

Data: 12/08/2025

Local: Estádio do Castelão, Fortaleza, Ceará

Público pagante: 27.496

Público total: 27.955

Renda: R$ 537.534,00

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Brítez, 20’/1ºT), Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez (Matheus Rossetto, 28’/2ºT)

e Lucca Prior (Kervin Andrade, 00’/2ºT); Marinho (Herrera, 38’/2ºT), Breno Lopes e Deyverson (Bareiro, 27’/2ºT). Técnico: Renato Paiva.

VÉLEZ: Marchiori; Gordon, Mammana (Quirós, 00’/2ºT), Magallán e Gomez; Baeza e Aliendro; Carrizo, Galván (Isaías Andrada, 31’/2ºT)

, Pellegrini (Machuca, 22’/2ºT) e Romero (Pizzini, 46’/2ºT). Técnico: Guillermo Schelotto.

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Cartões amarelos:Brítez, Kuscevic, Matheus Rossetto (FOR); Baeza, Aliendro (VLZ)

Cartão vermelho: Matheus Rossetto (FOR)*

* Punição por falta dura em Machuca aos 42’/2ºT

