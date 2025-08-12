Luxemburgo revela convite do Santos no início do ano

Luxemburgo ficou perto de comandar o Santos pela quinta vez. Em entrevista ao canal do ex-jogador Müller, o treinador revelou que recebeu um convite do presidente Marcelo Teixeira, em abril. Contudo, as conversas não avançaram por causa das exigências do comandante, que queria ter o controle total do departamento, o que não ocorreu.

O último trabalho de Luxemburgo foi com o Corinthians, em 2023. Desde então, o treinador está livre no mercado, mas não recebeu muitas sondagens. Neste período, o Santos chegou abrir conversas, mas não avançou. Durante a entrevista para o ex-jogador Müller, o técnico não escondeu o desejo de voltar a trabalhar, mesmo aos 73 anos.

“Voltaria de imediato. Desde que fosse como eu propus. Eu quero ser o treinador, mas também o head coach, me dedicar 24 horas por dia. Vou ser o técnico e o responsável por todo o departamento de futebol. Não adianta falar que meu nome é trabalho, que vai se preocupar com meu time no campo e só. Esquece. Eu iria nessa condição”, disse.

Luxemburgo teve quatro passagens pelo Santos na carreira como treinador: em 1997, 2004, 2006 a 2007 e a mais recente em 2009. Ele veenceu o Torneio Rio-São Paulo, foi bicampeão paulista e campeão brasileiro como comandante do Peixe.

