Fortaleza não consegue furar retranca e só empata em casa com o Vélez pela Libertadores

O Fortaleza tentou, mas não conseguiu furar a retranca do Vélez Sarsfield na noite desta terça-feira (12), pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. No fim, o empate por 0 a 0 na Arena Castelão refletiu o fraco aproveitamento ofensivo dos times, que não converteram as boas chances em gols. O Leão do Pici, aliás, teve um jogador expulso.
A decisão da vaga na próxima fase, portanto, fica em aberto para o confronto na Argentina. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira que vem (19), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, em busca de uma das vagas nas quartas de final.
Times no ataque, mas nada de gols
O primeiro tempo do confronto foi bastante movimentado, com chances para os dois lados. O Vélez, por exemplo, exigiu grandes e importantes defesas do goleiro Helton Leite. O Fortaleza, por sua vez, respondeu com perigo em chutes de Marinho e Breno Lopes. O placar, contudo, não se alterou antes do intervalo da partida.
Na segunda etapa, o time da casa foi quem se mostrou superior. O Fortaleza pressionou bastante em busca do gol e criou as melhores oportunidades. Em um chute de Marinho de fora da área, a bola passou muito perto da trave. O atacante Breno Lopes, aliás, quase chegou a marcar, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento.
Fortaleza entra em marcha lenta e não engata
A pressão do Leão do Pici, no entanto, diminuiu consideravelmente na etapa final. Aos 42 minutos, o volante Matheus Rossetto foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo por falta dura em Machuca. Com um jogador a menos, os donos da casa precisaram se defender das investidas argentinas. O objetivo, então, passou a ser garantir o empate. O apito final, enfim, selou o placar sem gols na capital cearense.
FORTALEZA 0x0 VÉLEZ SARSFIELD-ARG
Libertadores 2025 – Jogo de ida das oitavas de final
Data: 12/8/2025
Local: Castelão, Fortaleza (CE)
Público pagante: 27.496
Público total: 27.955
Renda: R$ 537.534,00
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Brítez, 20’/1ºT), Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez (Matheus Rossetto, 28’/2ºT) e Lucca Prior (Kervin Andrade, 00’/2ºT); Marinho (Herrera, 38’/2ºT), Breno Lopes e Deyverson (Bareiro, 27’/2ºT). Técnico: Renato Paiva.
VÉLEZ: Marchiori; Gordon, Mammana (Quirós, 00’/2ºT), Magallán e Gomez; Baeza e Aliendro; Carrizo, Galván (Isaías Andrada, 31’/2ºT), Pellegrini (Machuca, 22’/2ºT) e Romero (Pizzini, 46’/2ºT). Técnico: Guillermo Schelotto.
Árbitro: Derlis Lopez (PAR)
Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
Cartões amarelos: Brítez, Kuscevic, Matheus Rossetto (FOR); Baeza, Aliendro (VLZ)
Cartão vermelho: Matheus Rossetto, 42’/2ºT (FOR)*
* Recebeu o segundo cartão amarelo por falta dura em Machuca.
