Rafael Tolói deixa portas abertas para o Atlético

Livre no mercado após encerrar o contrato com a Atalanta, da Itália, Rafael Tolói ainda não definiu o futuro. Na mira de clubes brasileiros, o zagueiro teve o nome especulado no Atlético. Contudo, ele ainda não recebeu sondagens e não tem conversas em andamento, mas não descarta um retorno para o Brasil.

“Ainda não fomos procurados por ninguém do Atlético. Mas se formos, será um prazer tratar um eventual interesse por se tratar de um gigante como o Galo, a cidade é boa e seria algo que poderia fazê-lo voltar”, disse uma fonte em contato com o portal “Fala Galo”

Rafael Tolói ainda não decidiu o futuro. O jogador também interessa a times da Itália e da Arábia Saudita. Segundo o “Fala Galo”, o retorno para o Brasil não é prioridade, mas não está descartada. O defensor, no entanto, tem pretensões de ir para lugar que tragam a ele e à família tranquilidade e qualidade de vida.

Revelado pelo Goiás, Rafael Tolói teve passagem de destaque pelo São Paulo entre 2012 e 2015, quando embarcou para o futebol italiano. Contratado pela Atalanta em 2015, o zagueiro se tornou ídolo do clube de Bérgamo e conquistou o título da Liga Europa na temporada de 2023/24, além de integrar a Itália na conquista da Eurocopa de 2020.

