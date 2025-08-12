Alvo de times do exterior, Lyanco renova o contrato com o Atlético até 2029

Defensor é um dos capitães do Galo e tem muita moral com a torcida - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético anunciou a renovação de contrato do zagueiro Lyanco. O novo vínculo do jogador com o clube, agora, é válido até o mês de dezembro de 2029. A decisão, de fato, acontece em um momento de grande assédio do mercado exterior. O defensor, que vive uma ótima fase, estava na mira de diversos clubes estrangeiros. O Galo, portanto, agiu rápido para garantir a sua permanência por mais tempo.

Nas últimas semanas, o staff do jogador recebeu diversas sondagens de fora. Clubes de três países diferentes, por exemplo, buscaram informações sobre o atleta. O Everton, da Inglaterra, foi um dos interessados no futebol do zagueiro. O Olympiacos, da Grécia, e o Al Duhail, do Catar, também procuraram o atleta.

A renovação, inclusive, premia a grande volta por cima do jogador no clube. Contratado na metade do ano passado, Lyanco teve um início bastante difícil. Ele demorou a se firmar e chegou a jogar improvisado na lateral. Nesta temporada de 2025, contudo, ele tomou conta da defesa e virou um titular absoluto da equipe.

Os números do zagueiro em 2025, de fato, comprovam sua enorme importância. Até o momento, ele já disputou 33 jogos e marcou quatro gols. Lyanco chegou ao Galo após o clube pagar R$ 18 milhões por 50% de seus direitos. O novo contrato, enfim, mostra a total confiança da diretoria em seu futebol e em seu futuro.

