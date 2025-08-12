Maravilha, Dadá! CRB faz valer mando, bate Athletic e respira na Série B

O CRB conseguiu dar um respiro na classificação da Série B do brasileiro. Na noite desta terça-feira (12), o time alagoano fez valer o mando ao derrotar por 1 a 0 o Athletic em Maceió, pela 21ª rodada. Dadá Belmonte, que tinha acabado de entrar no segundo tempo, precisou de apenas um toque na bola para anotar o gol solitário no Estádio Rei Pelé.

Ao balançar a rede aos 14 minutos, o meia coroou a insistência dos anfitriões e mudou o cenário de um partida que estava bastante equilibrada. Bem posicionado, ele pegou rebote da trave após cabeceio de Giovanni para superar o goleiro Adriel – a jogada começou em um erro na saída de bola da defesa adversária.

Com o resultado, o Galo de Alagoassobe para o décimo lugar, agora com com 28 pontos, e se distancia da zona de rebaixamento. O time mineiro, por outro lado, volta a perder após seis jogos e permanece com 24 pontos, três a mais que o América-MG, primeira equipe do Z4.

Os times voltam a campo na próxima segunda-feira (18). Pela 22ª rodada da Série B, o CRB vai ao Rio de Janeiro em visita ao Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira. O duelo no Sul Fluminense ocorrerá às 19h (de Brasília). Já o Atlhetic, às 21h, recebe o Criciúma na Arena Sicredi, em São João del Rei.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.