Neto mostra apreço por jogador do Corinthians, mas cutuca: ‘Se acha craque’

Neto desabafou pelo momento negativo do Corinthians com críticas a alguns jogadores - (crédito: Foto: reprodução de video/X)

A derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Juventude não foi bem aceita pelo ex-jogador Neto. Com o resultado, o Timão ampliou a sua fase sem vitórias para cinco partidas na competição. Inclusive, a equipe permaneceu com 22 pontos, parou em 13º lugar e viu a pontuação para a zona de rebaixamento diminuir para seis.

Com a irritação pelo revés, o apresentador não poupou alguns jogadores do Coringão e expôs suas críticas no programa “Os Donos da Bola”, da Band. Um dos seus principais alvo foram o meio-campista Breno Bidon e o atacante Talles Magno.

Com relação ao volante, Neto frisou que admira o seu estilo de jogo, mas que seu comportamento em campo é como se fosse um atleta excepcional. Já as condenações a Talles estiveram atreladas a sua pouca capacidade artilheira em sua passagem pelo Corinthians. Por último, ele ressaltou que o Timão é dependente tanto de Memphis Depay quanto de Carrilo para ter atuações positivas.

“Breno Bidon, eu gosto muito de você, mas você acha que é muito craque. O Talles Magno fez um gol em 19 jogos, a dependência do Memphis e do Carrilo é uma coisa impressionante. Não correram o que correram contra o Palmeiras. Parecia que vocês estavam passeando dentro do campo”, indicou o comunicador.

Além disso, o ex-jogador apontou a falta de atenção como ponto comum para a causa dos dois gols que o Coringão sofreu para o Juventude.

“O segundo gol foi pífio, uma coisa impressionante. O primeiro gol, então, nem se fala, a bola estava no pé do André Ramalho”, alegou Neto.

Corinthians sofre perda para duelo contra o Bahia

Além do prejuízo com o resultado, o Corinthians também perdeu o atacante Romero para o compromisso seguinte. Afinal, ele cumprirá suspensão depois de receber o cartão vermelho por peitar o volante Jadson, do Juventude, na reta final da segunda etapa.

Com isso, o paraguaio está fora do duelo contra o Bahia, pela 20ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, no próximo sábado (16).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.