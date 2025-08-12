Em jogo ‘travado’, Peñarol vence Racing no Uruguai

O Peñarol saiu na frente da disputa com o Racing pelas oitavas de final da Libertadores. Em duelo desta terça-feira (12), as equipes se enfrentaram no Estádio Campeón del Siglo onde David Terans marcou o tento que definiu o marcador de 1 a 0. Assim, os uruguaios podem empatar o confronto decisivo, no Cilindro de Avellaneda, que avançam para as quartas de final. Para o Racing, só resta vencer pela vantagem mínima (penalidades) ou por mais gols, visando a classificação.

Muito equilíbrio e pouca emoção

Com os uruguaios em transições mais diretas e os argentinos buscando um trabalho de passes curtos, a partida foi essencialmente igualada na etapa inicial. Porém, com os dois lados tendo dificuldade para abrir espaço visando finalizações de real perigo. Não por acaso, além da finalização onde um bonito gol de Almendra foi invalidado, houve só uma chance clara de gol no primeiro tempo. Em trama pelo lado direito, a pelo ficou no pé do zagueiro Javier Méndez que soltou a bomba e viu a pelota explodir no travessão dos visitantes.

Enquanto os lances ofensivos empolgaram pouco, o atacante Adrián Martínez quase proporcionou uma dose de emoção. Porém, para seu próprio torcedor, já que chegou a ser expulso com cartão vermelho direto ao acertar o rosto de Maxi Silvera. Porém, após revisão do VAR, a punição foi modificada para um cartão amarelo.

Briga intensa até que…

Na volta do intervalo, as duas equipes mudaram pouco o cenário que se apresentou até então. Ou seja, a disputa territorial seguiu de maneira ferrenha, mas que não conseguia se traduzir em finalizações que colocassem em dificuldade os goleiros das duas equipes.

Desse modo, a tendência da partida mostrava que, caso o gol saísse, o marcador de um gol tinha grandes chances de sair vencedor. E, aos 32 minutos, uma bola cruzada na área foi escorada no meio da área por Matías Arezo enquanto Terans, no segundo lance, cabeceou pro fundo das redes de Cortés. Primeiro (e único) tento do jogo para festa da torcida uruguaia.

PEÑAROL x RACING

Libertadores – Oitavas de final – Ida

Data: 12/8/2025

Local: Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)

Gols: Terans, 32’/2ºT (1-0)

PEÑAROL: Cortés; Gularte (Damián Suárez, 36’/2°T), Javier Méndez, Herrera e Maxi Olivera; Ignacio Sosa (Diego García, 22’/2°T), Trindade, Remedi e Leo Fernández (Terans, 21’/1°T); Cabrera e Maxi Silvera (Arezo, 22’/2°T). Técnico: Diego Aguirre.

RACING: Arias; Di Césare, Santiago Sosa e Colombo; Martirena; Nardoni, Almendra, Vergara (Conechny, 19’/2°T) e Gabriel Rojas; Solari e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (BRA) e Rafael da Silva Alves (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Cartões amarelos: Cortés, Gularte, Ignacio Sosa, Trindade (PEN); Almendra, Adrián Martínez, Colombo, Di Césare (RAC)

Cartões vermelhos: –

