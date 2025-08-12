São Paulo arranca empate com sabor de vitória na Libertadores

São Paulo vai até Medellín e segura um empate dramático com o Atlético Nacional, pela ida das oitavas da Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

A sorte está com o São Paulo na Libertadores. Na noite desta terça-feira, 12/8, no Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, os são-paulinos seguraram o empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional. Este foi o jogo de ida pelas oitavas de final da competição. Pressionado e sem assustar no ataque, o time brasileiro viu o rival perder dois pênaltis, um em cada tempo, ambos cobrados pelo astro do time, Cardona. E perder as três melhores oportunidades, duas delas na trave. Um sufoco só.

Com este empate com sabor de vitória, o São Paulo vai decidir a vaga às quartas de final no Morumbi, na próxima terça-feira, 19/8. Quem vencer, avança.

São Paulo segura o empate

O primeiro grande momento quase terminou em gol do Nacional, aos 11 minutos. Após cruzamento na área, Marlos Moreno, o melhor em campo, finalizou, mas a bola bateu no braço de Ferraresi. Pênalti para os colombianos. No entanto, Cardona desperdiçou a cobrança ao chutar para fora, para alívio dos são-paulinos.

Apenas a partir dos 15 minutos o São Paulo começou a controlar mais a bola e se aproximar da área adversária, com os alas Cedric e Enzo Díaz mais acionados. A equipe criou boa chance com André Silva, que, após sobra de escanteio, tentou finalizar, mas mandou por cima do gol. Depois dos 25 minutos, equilíbrio, com o time da casa buscando mais o gol. Mas errando o arremate na hora final, como um chute de Marlos Moreno pela esquerda chutando na rede pelo lado de fora. Dessa forma, 0 a 0 ao fim do primeiro tempo.

Cardona perde o segundo pênalti

No segundo tempo, o Atlético Nacional voltou muito melhor, quase marcando aos seis, em chute de fora da área de Cardona que passou raspando. Aos oito, com Zapata, e em um lance incrível aos 11: um voleio de Marlos Moreno que foi na trave, e Ferraresi salvou. A pressão era total, e aos 14, Hinestroza aproveitou um erro de marcação de Enzo Díaz e Alisson, recebeu e chutou na trave. O São Paulo se livrava de uma boa.

Hernán Crespo colocou Lucas Moura e Rodriguinho, e o São Paulo até construiu um ataque de perigo com a dupla. Aos 22, de novo o Atlético Nacional no ataque: Morelos foi derrubado bobamente por Ferraresi. Segundo pênalti. Cardona cobrou mais uma vez. E perdeu. Desta vez, Rafael acertou o canto e espalmou. O astro do Atlético Nacional lamentava a segunda penalidade perdida no mesmo jogo.

O Atlético seguiu em cima, mas sem eficácia. Coube ao São Paulo segurar o empate em branco. Aos 49, uma confusão: Enzo Díaz entrou com força em Hinestroza, um carrinho que quase resultou em briga generalizada. Contudo, amarelo apenas para Morelos. Mas por reclamação.

Após o apito final, rolou confusão nas arquibancadas. Afinal, torcedores colombianos tentaram invadir a área da torcida são-paulina. Felizmente, o policiamento logo chegou.

ATLÉTICO NACIONAL 0X0 SÃO PAULO

Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Data: 12/08/2025

Local: Atanásio Giradot, Medellín (COL)

Gols: –

ATLÉTICO NACIONAL: David Ospina; Román, Arias, Tesillo e Candido; Zapata (Uribe, 40’/2ºT) e Campuzano; Hinestroza, Edwin Cardona (Arce, 40’/2ºT) e Marlos Moreno (Bauza, 28’/2ºT); Morelos. Técnico: Javie Gandolfi

SÃO PAULO: Rafael; Cedric, Ferraresi, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Luan, 45’/2ºT), Alisson (Rodriguinho, 16′ 2ºT) e Bobadilla (Pablo Maia, 33’/2ºT); Luciano (Ferreirinha, 33’/2ºT) e André Silva (Lucas Moura, 16’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: Román, Morelos (ATL); Ferraresi, Alisson (SAO)

