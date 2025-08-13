Fábio admite dificuldades e valoriza vitória do Fluminense

O Fluminense largou na frente por uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Jogando fora de casa, o Tricolor venceu o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira (12), e construiu uma importante vantagem para o jogo de volta. O goleiro Fábio destacou a resiliência do time para resistir a pressão adversária, além de valorizar o resultado na Colômbia.

“Jogo muito difícil. Esperávamos pressão. O América tem muita qualidade e jogou para frente. Tivemos oportunidades para fazer mais gols, assim como eles tiveram também. Foi um jogo difícil e também será difícil no Maracanã. Sabíamos das dificuldades, mas conquistamos uma importante vitória. Agora é descansar e trabalhar para buscar a classificação”, disse Fábio.

O Fluminense começou sofrendo dois sustos em chutes de Luís Ramos. Porém, respirou aliviado após o gol contra de Candela. Pouco depois, Canobbio aproveitou outra oportunidade e ampliou o placar. Dessa forma, a vantagem deixou o Tricolor confortável na partida, enquanto os colombianos ficam atordoados. Nos acréscimos da etapa final, o America de Cali descontou com Barrios e se manteve vivo.

Com o resultado, o Fluminense joga por um empate para avançar às quartas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. O jogo de volta acontecerá no próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor volta a campo no próximo sábado (16), às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Maraca, pela 20ª rodada do Brasileirão.

