Ah, se a moda pega! Astro do Al-Hilal vai receber R$ 157 milhões para ser dispensado

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, planeja fazer uma reformulação impactante em seu elenco para a próxima temporada. E não importa se o custo será alto. De acordo com canal Al Kass, o clube decidiu se livrar do atacante Aleksandar Mitrovic, de 30 anos e que marcou 69 gols e 14 assistências em 79 partidas pela equipe.

O centroavante sérvio perdeu espaço após o Hilal fechar a contratação de Darwin Núñez, ex-Liverpool, nesta semana. O uruguaio chega para ser justamente o novo comandante do ataque. Ainda segundo a imprensa asiática, Simone Inzaghi, técnico da equipe, já comunicou a Mitrovi? que o clube não tem mais interesse em seguir com ele.

A questão é que Mitrovic ainda tem contrato vigente até 2026 e, portanto, direito a uma “bolada” para rescindir. O episódio resultou em uma situação desconfortável entre as partes. No ato da assinatura do contrato, em 2023, ficou acertado que o sérvio receberia 75 milhões de euros (R$ 472 milhões) por temporada.

Mitrovic, contudo, embolsou 2/3 do valor total até o momento. Ou seja, 50 milhões de euros (R$ 314,66 milhões). Com direito a mais 25 milhões de euros (R$ 157,33 milhões) a receber até o ano que vem, o centroavante aguarda um posicionamento oficial dos sauditas.

Uma outra opção seria o Al-Hilal manter o jogador no elenco em treinos separados e fora das listas de relacionados. O Al Kass informou, porém, que a intenção do clube saudita é pagar os R$ 157 milhões para colocar fim à passagem do centroavante por Riade.

O Leeds, que acaba de retornar à Primeira Divisão da Inglaterra, é o mais provável destino do experiente jogador sérvio.

