Renato lamenta gol no fim, mas enaltece vitória fora de casa

Renato Gaúcho lamentou o gol sofrido pelo Fluminense no fim, mas celebrou a vantagem e a oportunidade de decidir a vaga em casa

Faltam 90 minutos para o Fluminense avançar às quartas de final da Sul-Americana. Jogando fora de casa, o Tricolor venceu o America de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira (12), na Colômbia, e construiu uma importante vantagem para o jogo da volta. Dessa forma, o Time de Guerreiros joga pelo empate para se classificar. O técnico Renato Gaúcho lamentou o gol sofrido no fim, mas enalteceu a vitória.

“O Fluminense fez uma grande partida. Sabíamos que teríamos dificuldades, o America eliminou Corinthians e Bahia. Conseguimos dois gols no início da partida e isso deu uma tranquilidade. Sofremos bastante, mas soubemos sofrer. Tivemos oportunidades no segundo tempo, mas infelizmente não aproveitamos. Mas conseguimos um grande resultado”, disse o treinador tricolor.

Renato lamenta gol sofrido no fim

O America de Cali começou dando dois sustos em chutes de Luís Ramos. Porém, o Fluminense respirou aliviado após o gol contra de Candela. Pouco depois, Canobbio aproveitou outra oportunidade e ampliou o placar. Dessa forma, a vantagem deixou o Tricolor confortável na partida, enquanto os colombianos ficam atordoados. Nos acréscimos da etapa final, os colombianos diminuíram com Barrios.

“Tínhamos um placar com de 2 a 0 e tivemos duas oportunidades claras. Poderíamos, sim, ter feito o terceiro, mas infelizmente a bola não entrou. Sofremos um gol no final que dá uma esperança para o America. Mas são 180 minutos. Conseguimos um bom resultado e, agora, jogamos por dois resultados diante da nossa torcida. Estamos classificados? Não. Mas temos 90 minutos em casa”, afirmou.

Com o resultado, o Fluminense joga por um empate para avançar às quartas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. O jogo de volta acontecerá no próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor volta a campo no próximo sábado (16), às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Maraca, pela 20ª rodada do Brasileirão.

