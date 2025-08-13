Hernán Crespo: ‘Nosso jogo não aconteceu. Mas valeu pelo empate’

Crespo vê o time do São Paulo mostrando deficiência no ataque, mas comemora o empate fora de casa - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

Após o dramático empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional em Medellín, o técnico Hernán Crespo disse que o São Paulo deixou a desejar, mas que o empate fora de casa contra um time forte, como o Atlético Nacional, tem de ser valorizado.

“Não fomos tão agressivos como a gente pretendia na hora de ter a bola. Tivemos dificuldades para contra-atacar e criar situações. Mas mérito do Atlético, colocaram pressão, não deixaram jogar. Sabíamos que iríamos enfrentar time, clima, estádio complicado. Nosso jogo não aconteceu. Faltou um pouco de criatividade. Mas voltar para casa com o empate valeu.”

Crespo, que disse que os dois pênaltis marcados realmente aconteceram, elogiou o goleiro Rafael:

“Estou contente pelo Rafael, pelo pênalti que defendeu. Mas, para avançar, seguramente temos de melhorar no jogo da volta. Mas volto a lembrar que é uma situação normal sofrer aqui.”

O jogo da volta ocorrerá na próxima terça-feira, 19/8, no Morumbi. Com o empate na ida, quem vencer, avança às quartas de final. Novo empate, pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.