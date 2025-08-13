Pênalti, pressão e sangue frio: Como Rafael salvou o São Paulo em Medellín

Rafael é celebrado pelo companheiros do São Paulo após defender um pênalti cobrado por Cardona, sustentando o empate em 0 a 0 - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

O goleiro Rafael saiu como o grande herói do empate do São Paulo contra o Atlético Nacional, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Afinal, defendeu um pênalti de Cardona (que já havia isolado uma penalidade no primeiro tempo). Com isso, calou a torcida que quase lotou o Atanasio Girardot, em Medellín, e garantiu o empate em 0 a 0, que deixa a decisão em aberto para o jogo da volta, dia 19, no Morumbi. O objetivo de ir às quartas está em aberto.

Após a partida, Rafael comentou sobre o pênalti que defendeu e que foi determinante para o time sair da Colômbia com o empate. Ele disse que colocou pressão no astro do Atlético Nacional:

“Eu acabei esperando o Cardona bater. Aliás, falei com ele ‘vou esperar’. No primeiro pênalti, que ele chutou para fora, eu acertei o canto. E no segundo, esperei um pouco, pois o Cardona poderia bater também no meio. Mas fui feliz, defendi e ajudei a equipe”, disse à Paramount, para concluir:

“Porém este empate é mérito de todos, e não apenas meu.”

Rafael valoriza o empate

O goleiro são-paulino disse que o time pode não ter feito um grande jogo, mas que o resultado precisa ser exaltado:

” Temos de valorizar o empate.A palavra certa é valorizar a entrega e a dedicação. Era jogo difícil. De oitavas de final de Libertadores, fora de casa, contra um time que venceu todos os jogos em seu estádio. A gente sabia da qualidade da equipe deles. E éclaro que vai ter horas que vamos sofrer e precisar defender. A Libertadores exige tudo da gente, mas saímos daqui de cabeça erguida. Corremos, nos dedicamos, e temos mais 90 minutos para buscar a vaga.”

