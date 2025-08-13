Palmeiras chega ao Peru para duelo contra o Universitário. Veja relacionados

O Palmeiras chegou na madrugada desta quarta-feira (13) em Lima, no Peru, onde nesta quinta-feira (14) enfrenta o Universitário, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Aliás, para esta partida, o técnico Abel Ferreira relacionou 23 jogadores para a partida.
Entre as ausências estão Bruno Fuchs (em transição após edema na coxa esquerda), Paulinho (recuperação de cirurgia na perna), Raphael Veiga (dores no púbis) e Bruno Rodrigues (transição física).
Outra baixa é Marcos Rocha, mas neste caso por decisão da comissão técnica. Afinal, o lateral-direito, um dos líderes do elenco e com contrato até dezembro, vive futuro incerto em meio à reformulação do plantel. Para a posição, Abel conta com Giay e o recém-contratado Khellven.
Em contrapartida, a novidade pode ser o retorno de Murilo, recuperado de lesão na coxa sofrida durante o Mundial de Clubes. O zagueiro já ficou no banco no último domingo, contra o Ceará, e disputa vaga com Micael para iniciar a partida.
A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.
Assim, o Verdão realizará um treino na quarta-feira já em solo peruano para ajustar os últimos detalhes antes do duelo. Classificado ao mata-mata com a melhor campanha geral da fase de grupos, o time decidirá a vaga para as quartas de final no Allianz Parque, no dia 21 de agosto.
Relacionados do Palmeiras
Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba, Luiz Sá
Laterais: Giay, Khellven, Piquerez, Arthur
Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Micael, Benedetti
Volantes: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista
Meias: Mauricio, Allan, Felipe Anderson
Atacantes: Sosa, Facundo Torres, Vitor Roque, Flaco López, Luighi, Thalys
