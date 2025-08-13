Empresário de Donnarumma detona PSG e Luis Enrique: ‘Falta de respeito’

Enzo Raiola, empresário de Gianluigi Donnarumma, abriu fogo contra a diretoria do Paris Saint-Germain e ao técnico Luis Enrique, após o goleiro italiano se despedir do clube por meio de uma carta publicada nas redes sociais, na qual se diz “arrasado” com o desfecho das negociações para renovar contrato.

De acordo com Raiola, a diretoria do PSG mudou os termos do acordo durante as negociações para a renovação do contrato.

“Aceitamos receber menos do que o salário atual porque o Gigi queria continuar. Mas o clube alterou as condições, e interrompemos as negociações para ouvir o jogador depois da final da Liga dos Campeões. Voltamos a conversar antes do Mundial de Clubes e eles confirmaram que queriam seguir”, disse o empresário, que ainda se mostrou decepcionado com Luis Enrique.

“Até um mês atrás estávamos acertando a renovação. É estranho que, em tão pouco tempo, o treinador tenha mudado de opinião. Isso é o que mais me entristece”, afirmou.

Apenas a Premier League estaria à altura do goleiro

O empresário afirmou que apenas clubes da Premier League podem atender às exigências financeiras do PSG, que ele considera “exageradas”.

“O clube fala em respeito, mas talvez esse respeito seja apenas financeiro. Não se trata apenas de sair do projeto, e sim encontrar o melhor para o Gigi, inclusive em termos de imagem”, revelou. Nos últimos dias, porém, o nome do goleiro tem sido especulado no Manchester City e no Manchester United.

Fora dos planos, Donnarumma nem sequer foi relacionado para a decisão da Supercopa da Europa, nesta quarta-feira (13), contra o Tottenham.

Donnarumma, de 26 anos, chegou ao PSG em 2021, sem custo de transferência após deixar o Milan. Pelo clube francês, conquistou uma Liga dos Campeões, quatro títulos da Ligue 1, duas Copas da França e três Supercopas nacionais.

