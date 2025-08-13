Mesmo com chegada de Igor Rabello, Fluminense ainda busca mais um zagueiro

Igor Rabello, que está próximo de ser anunciado no Flu, em ação com a camisa do Atlético-MG - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Fluminense encaminhou o acerto com o zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG. No entanto, ainda segue no mercado para buscar mais um jogador da mesma posição, que tem dado dor de cabeça ao técnico Renato Gaúcho. Afinal, o clube tem enfrentado problemas no setor, com atletas lesionados, e tem até o dia 2 de setembro para encontrar um novo nome. A informação é do portal “ge”.

Além disso, Igor não poderá atuar pelo Tricolor nem na Copa do Brasil e nem na Copa Sul-Americana, visto que esteve em campo em ambas as competições pelo Galo.

O zagueiro chega para compor o sistema defensivo e tem chance, inclusive, de ser titular no sábado (16). Nesta data, o Fluminense mede forças com o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O principal sonho era repatriar Nino, campeão da Libertadores 2023. Contudo, o Zenit deixou claro que o defensor é titular absoluto e que não está disposto a liberá-lo nesta janela. Mesmo assim, o jogador tem o desejo de retornar, e o Tricolor ainda monitora a situação e acompanha os próximos capítulos.

Essas mudanças no sistema defensivo também focam no futuro. Isso porque Thiago Silva está na reta final da carreira e pode pendurar as chuteiras no fim de seu contrato, no meio de 2026. Outro fator é que ele deve ter um controle de minutagem para não ter problemas físicos constantes, ainda mais com o intenso calendário brasileiro.

