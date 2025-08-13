Richarlison, do Tottenham, projeta decisão contra o PSG: ‘Importante começar com troféu’

Após a conquista da Liga Europa, o Tottenham terá um grande desafio no início da temporada 2025/26. Afinal, a equipe londrina mede forças com o Paris Saint-Germain (atual campeão da Champions League), nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), pela Supercopa da Uefa. Richarlison, então, tem a chance de conquistar mais um troféu com a camisa do clube inglês, agora no Estádio Friul, casa da Udinese.

“Vai ser um jogo difícil. O PSG é atual campeão europeu, vem de um bom Mundial também, mas temos condições de fazer um bom jogo para conquistar mais uma taça. É importante começar com vitória, com um troféu. Dá moral para nós jogadores, para o nosso treinador que está começando um novo trabalho e motiva ainda mais a torcida. Tenho certeza que será um grande jogo e faremos de tudo para iniciar essa temporada com o pé direito”, disse ao portal “ge” e elogiou o treinador.

“Muito bacana o trabalho com o Thomas Frank até aqui. Ele tem dado muita confiança para todos nós e se mostrou um cara muito bacana nas conversas que tivemos. Espero retribuir isso dentro de campo e a melhor maneira é começarmos com vitória nessa final”, completou.

Busca por mais um troféu

Vale lembrar que os Spurs conquistaram a vaga no torneio, depois de bater o Manchester United na decisão da Liga Europa. Na época, coube a Brennan Johnson estufar a rede dos Red Devils e garantir o troféu.

“Pré-temporada é sempre puxado e cansativo, mas é muito importante, principalmente no nosso caso, em que houve uma mudança de treinador e também de jogadores importantes que chegaram e saíram. É um tempo para gente aprimorar a parte física e começar a se entender dentro de campo com os novos companheiros e na maneira de jogar que a comissão técnica quer implementar no time. Fazia muitos anos que eu não tinha uma pré-temporada completa e estou me sentindo muito bem fisicamente, pronto para esse início”, analisou.

