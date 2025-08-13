Rodrigo Muniz, do Fulham, recebe proposta e pode gerar impacto financeiro no Flamengo

A Atalanta apresentou uma proposta de 34,5 milhões de libras (cerca de R$ 251 milhões) ao Fulham para contratar o atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo. De acordo com a “Sky Sports” e o jornalista Gianluca Di Marzio, a oferta pode girar em torno de 30 milhões de libras fixos e bônus de até 4,5 milhões de libras.

Ainda segundo informações do portal, o jogador acredita que uma transferência seria benéfica para a sua carreira, no momento. No entanto, o clube inglês só pretende liberá-lo caso encontre um substituto.

O jogador, por sinal, tem contrato até o fim da próxima temporada, porém o clube inglês conta com a opção de renovação automática por mais um ano. O Fulham ainda busca por reforços nesta janela de transferências, que fecha no dia 2 de setembro, mas ainda não apresentou ninguém.

Reflexos financeiros no Rubro-Negro

Com a venda do jogador ao clube inglês, o Flamengo manteve 25% dos direitos econômicos. Além disso, tem direito a 3% de uma eventual transferência por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Dessa forma, o clube carioca pode receber 28% do valor de uma negociação. Algo equivalente a 8,4 milhões de libras (cerca de R$ 61 milhões) caso a proposta da Atalanta avance.

