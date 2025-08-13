Lula associa política ao momento de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Ver se compreendem’

Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou uma brecha em sua entrevista à BandNews FM para condenar a maneira como parte da torcida do Palmeiras tem tratado Abel Ferreira. O presidente destacou que o português acumulou conquistas expressivas no clube e que, mesmo assim, se tornou alvo de vaias e insultos após a recente eliminação para o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Lula considerou os protestos exagerados, mas traçou um paralelo com a política. O presidente entende que, bem como no futebol, resultados relevantes muitas vezes não impedem críticas severas.

“Quando tento fazer uma analogia entre política e futebol, é para ver se as pessoas compreendem. O técnico do Palmeiras é o que mais títulos ganhou pelo clube. Recentemente, ele perdeu para o Corinthians, e você vê a torcida chamando ele de burro, mandando ele para aquele lugar… Um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras. Então, segue mais ou menos como na política”, disse.

Vídeo

Em entrevista à BandNews, Lula, defende Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. “O técnico do Palmeiras é o técnico que mais ganhou títulos no Palmeiras, e vc vê a torcida chamando ele de burro. É mais ou menos como a política.” ?????@bandnewstv pic.twitter.com/Bxt7xaAiCE — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 13, 2025

Abel Ferreira: conquistas e protestos

O português somou dez títulos desde sua chegada ao Alviverde, em 2020: Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Paulistas (2022, 2023 e 2024), Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).

Apesar desse histórico, parte da torcida passou a questionar seu trabalho mais recente — especialmente da temporada 2024 para cá. Palmeirenses estão insatisfeitos com desempenhos irregulares e episódios polêmicos fora de campo. Após a eliminação para o rival, por exemplo, faixas foram expostas no Allianz Parque com pedidos de demissão e ironias ao seu lema “cabeça fria, coração quente”.

Repercussão internacional

No último domingo (10), após a vitória sobre o Ceará pelo Brasileirão, o técnico fez um desabafo que repercutiu especialmente na imprensa portuguesa. O comandante mencionou a dificuldade de explicar às filhas sobre os xingamentos recebidos recentemente.

Veículos como Record e A Bola, dos mais tradicionais do país, destacaram que o treinador se tornou “vítima do próprio sucesso”. Os portais ainda sugeriram que ele busque novas soluções para manter o nível competitivo da equipe.

Crise no Corinthians

O clube de Luiz Inácio Lula da Silva vive um cenário interno ainda mais conturbado que o do rival. Corintiano desde 1954, o presidente criticou o contexto político e financeiro do Alvinegro, além de ter lamentado o impeachment de Augusto Melo — por 1.413 votos contra 620.

“Neto, por favor, me ajuda a entender: sou corintiano desde 1954. Já passei fome, tomei chuva e apanhei por causa do Corinthians. Sou um cara inconformado. Como o Corinthians chegou à baderna que virou? Parece uma Torre de Babel onde ninguém entende ninguém”, questionou o presidente ao ex-jogador.