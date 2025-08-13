Botafogo x LDU: onde assistir, escalações e arbitragem

E o Botafogo, atual campeão, recomeça a Copa Libertadores do ponto onde parou em 2024. Ou seja, inicia o mata-mata em casa e define fora até a decisão, em campo neutro. Assim, nesta quinta-feira (14), o Glorioso recebe a LDU pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, no Estádio Nilton Santos. A bola rola às 19h (horário de Brasília). A volta será em Quito, no Equador, no dia 21 deste mês.

Como chega o Botafogo

O Glorioso foi o melhor segundo colocado da fase de grupos desta edição da Libertadores. Mas se classificou só na última rodada, mantendo um aproveitamento de 100% no Colosso do Subúrbio. O time perdeu alguns nomes importantes, como o zagueiro Jair, o volante Gregore e o centroavante Igor Jesus. Em contrapartida, trouxe o volante Danilo, ex-Palmeiras, o meia Montoro e o centroavante Cabral, reforços que se destacaram em seus primeiros compromissos pelo Mais Tradicional.

O Fogão, no entanto, chega às oitavas com desfalques relevantes: o zagueiro Pantaleão e o lateral-esquerdo Cuiabano. No entanto, não há motivo para desespero. Acostumado a segurar a bronca, David Ricardo ganha a vaga na zaga central. Marçal é outra opção para as duas posições. Ele, aliás, teve uma atuação perfeita na vitória da Estrela Solitária sobre o Fortaleza por 5 a 0, no último sábado (9), no Ceará, pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro.

Como chega a LDU

Campeã em 2008 e líder da chave onde estava o Flamengo nesta edição, a LDU tentará sobreviver ao Nilton Santos para jogar com a altitude de Quito como aliada na decisão contra os cariocas. O time, que passa por um período de oscilação no Campeonato Equatoriano, é treinado por Tiago Nunes, comandante que passou pelo Mais Tradicional e não deixou nenhuma saudade. Cauteloso, ele pode escalar três volantes contra o Botafogo e formar uma linha de cinco atrás, quando não tiver a posse de bola.

“Não vamos cruzar os braços após a derrota para o Aucas (no Equatoriano). Sabemos o trabalho que estamos fazendo e a importância da partida desta quinta-feira”, avisou o professor Nunes.

Onde assistir

A Paramount + (streaming) transmite a partida com exclusividade.

BOTAFOGO x LDU

Partida de ida das oitavas de final da Libertadores

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14/08/2025 (quinta-feira), às 19h (horário de Brasília)

BOTAFOGO: John (Neto), Vitinho, Barboza, David Ricardo e Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

LDU: Valle, Quintero, Erique, Ade e Aimar; Pastran, Villamil e Gruezo; Alvarado, Medina e Díaz. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: John Alexander León (COL) e Sebastián Vela (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.