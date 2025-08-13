Encaminhado no Fluminense, Igor Rabello passou por Xerém antes de ser profissional

O Fluminense encaminhou a contratação de Igor Rabello, zagueiro do Atlético-MG. Assim, ambas as partes chegaram a um acordo em um contrato de dois anos e meio, até o fim de 2027, e depende apenas do aval do clube mineiro. No entanto, engana-se quem ache que será a primeira passagem do atleta pelo Tricolor, visto que ele já esteve nas divisões de base, em Xerém. A informação é do portal “ge”.

Na ocasião, o atleta chegou ao clube carioca quando ainda tinha nove anos, em 2004. Ele passou, de forma inicial, por uma peneira e representou o Tricolor, primeiramente, no futsal. Curiosamente, ainda não atuava como defensor, mas sim como centroavante da equipe e até fazia seus gols.



Mas logo recebeu o convite para se transferir para o campo, no ano seguinte. Durante a transição, passou a ser zagueiro em virtude de sua estatura e, em Xerém, conquistou a Copa Rio Bonito e a Copa Light Sub-11 e a Taça Minas Gerais Sub-15. No sub-17, esteve na reserva no elenco campeão carioca, da Taça Rio e do Torneio Guilherme Embry.

Outros caminhos na carreira

Em 2012, porém, Igor Rabello deixou o Fluminense em 2012. Na época, o clube entendia ter muitos zagueiros na categoria e optou por liberá-lo. O destino foi um arquirrival, o Botafogo, onde se tornou profissional. De lá, acertou com o Atlético-MG e se transformou na contratação de um zagueiro mais cara da história do clube, por R$ 13 milhões.

Por fim, neste momento, o Tricolor tem levado a melhor que São Paulo e Fortaleza na disputa pelo atleta. O zagueiro deseja retornar ao futebol carioca e ter passado pela base de Xerém é um ponto a favor. Caso chegue, ele não poderá disputar a Copa do Brasil e a Sul-Americana pelo clube ,visto que entrou em campo nos torneios pelo Galo.

