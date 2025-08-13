Vasco avança na venda de João Victor ao CSKA Moscou, da Rússia

João Victor em ação com a camisa do Vasco durante a atual temporada - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está bem próximo de acertar a venda de um de seus titulares, o zagueiro João Victor ao CSKA Moscou, da Rússia. De acordo com a imprensa local, o acordo girará em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões). A proximidade da concretização do negócio é informação do jornalista Venê Casagrande, do SBT.

Vale lembrar que o defensor custou 6 milhões de euros (R$ 32 milhões) aos cofres do Cruz-Maltino, porém esta quantia subiu para 7 milhões de euros, com a permanência do time na Série A em 2024.

O atleta treinou normalmente, nesta terça-feira (12), e estava nos planos do técnico Fernando Diniz para o duelo com o Santos, no domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro. O confronto direto na luta contra o rebaixamento ocorre às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada da competição nacional.

