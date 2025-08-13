Universitario x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras vai até Lima para encarar o Universitario, pelas oitavas de final da Libertadores - Foto: Arte/Jogada10 - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

O Palmeiras vai até Lima para encarar o Universitario nesta quinta-feira (14/8), às 21h30, no estádio Monumental, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Verdão fez a melhor campanha da fase de grupos, com seis partidas e seis vitórias. Assim, chega com moral e o time a ser batido no mata-mata da competição. Por outro lado, os peruanos foi segundo colocado do grupo B com 8 pontos, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas e agora tenta surpreender a equipe alviverde.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chega o Universitario

O Universitario é o segundo colocado do Campeonato Peruano e não perde há 12 jogos, somando todas as competições. Contudo, na Libertadores, foi segundo colocado do grupo B com oito pontos, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Agora, quer aproveitar o fator casa para tentar abrir vantagem contra o Palmeiras.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras, por sua vez, é terceiro colocado no Brasileirão e não perde na competição há seis partidas. No torneio continental, venceu todos os jogos da primeira fase, mas vem de uma dolorosa eliminação na Copa do Brasil para o rival Corinthians. Assim, a Libertadores aparece como uma forma de apagar a imagem deixada no último mata-mata e se reaproximar do torcedor.

Para a partida, Bruno Fuchs, em transição após edema na coxa esquerda, segue fora, assim como Paulinho (cirurgia na perna), Raphael Veiga (dores no púbis) e Bruno Rodrigues (transição). Outra ausência é Marcos Rocha. O veterano lateral-direito, porém, não foi relacionado por opção da comissão técnica, que conta com Giay e o reforço Khellven para o setor. Em contrapartida, Murilo está com o grupo e pode ser novidade na escalação. O zagueiro se recuperou de lesão na coxa sofrida no Mundial de Clubes e já ficou no banco de reservas domingo, contra o Ceará.

UNIVERSITARIO X PALMEIRAS

Copa Libertadores 2025 – Oitavas de final (Jogo de ida)

Data e horário: 14/08/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental, Lima (PER)

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Santamaría, Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez), Carabalí; Flores, Valera (Rivera). Técnico: Jorge Fossati.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.